Россия выставила свои требования Беларуси по поставкам нефти

Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.

Как заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского ведомства, «предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины». «Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — сказал Новак, добавив, что Минск уже осведомлен об этом.

21 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы поставок нефти.

Глава белорусского государства позднее заявил о «неожиданном предложении» президента России сохранить финансовые условия прошлого года по поставкам российской нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 млн долларов, в том числе за счет премии нефтяных компаний.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об этом речи не идет. Россия не намерена осуществлять компенсацию из своего бюджета нефтяным компаниям недополученной выгоды от поставок нефти в Беларусь. Поставки нефти осуществляет не государство, а нефтяные компании, им и решать, на какие условия стоит соглашаться. Не может быть и речи, чтобы российским компаниям навязывали цены, не соответствующие международной ценовой конъюнктуре.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас рассматриваются разные предложения, переговоры продолжаются. Существуют определенные запросы сторон. «Рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций», — дополнил Песков.

В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

Лукашенко 14 февраля заявил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене. Тогда же он предупредил, что Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах.