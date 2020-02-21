«Белнефтехим» предложил «Газпром нефти» давальческую схему поставок

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Концерн «Белнефтехим» предложил российской компании «Газпром нефть» давальческую схему поставок нефти в Беларусь по формуле 20 на 80.

Фото gazprom-neft.ru

«Сегодня состоялись переговоры «Белнефтехима» с представителями НК “Газпром нефть” по вопросам реализации давальческой схемы работы, — сообщил БелаПАН пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. — Белорусская сторона предложила условия по формуле 20 на 80, при которой “Газпром нефть” сможет поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку».

При этом пресс-секретарь отметил, что представители российской нефтяной компании «смогли подтвердить лишь готовность зарабатывать, а если точнее — то только “снимать сливки”, исключив иное участие в структуре формирования рынка топлива на белорусской территории».


«Ситуация напряженная». Российским АЗС в Беларуси не хватает топлива

В начале февраля «Газпром нефть» закупила небольшой объем топлива в Польше и Латвии для своих АЗС в Беларуси в связи с нехваткой нефтепродуктов, которые поставляются с нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.

В «Белнефтехиме» этот шаг расценили как «проявление нервозности». «Газпром нефть» пытается продемонстрировать альтернативные поставки. Но они ввезли на уровне суточной нормы (в пределах 1200 тонн). Это в данном случае не системная поставка, а разовая демонстрация», — отмечал Тищенко.
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Тэги: Белнефтехим Газпром нефть поставки нефти Персона: Александр Тищенко

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