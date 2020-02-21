Лукашенко считает справедливой цену в 90 долларов за российский газ для Беларуси

Об этом глава государства заявил на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко 21 февраля в Минске.

Фото: president.gov.by

«Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель... С Сечиным (глава «Роснефти» Игорь Сечин. — ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается, газ меньше 110 долларов. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Да, там есть длительные, еще какие-то контракты, — добавил глава государства. — Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов — сегодня уже в мире такой цены нет».

Лукашенко подчеркнул, что это надо иметь в виду. «И ты лучше меня знаешь это, как это считается, — сказал Лукашенко, обращаясь к Семашко. — Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал».