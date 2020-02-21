Лукашенко пригрозил главе Россельхознадзора уйти на китайский рынок

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На встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Орловым в Минске Александр Лукашенко обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира.

Фото: president.gov.by

«Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому Данкверту (руководителю Россельхознадзора. — ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок». 

«Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, — подчеркнул Лукашенко. — Вы для нас вообще родной человек, мы живем на севере, у нас много задач, которые надо решать». Беларусь, добавил он, обладает достаточными объемами промышленной продукции и товаров народного потребления для торговли с российским регионом. 


Россельхознадзор нанес удар по белорусской молочке

По мнению Лукашенко, одна из сфер, где есть перспективы для наращивания взаимодействия, — это строительство. «Если вы нам поручите какой-то квартал по жилью сделать под ключ, проектировать, проводить исследования и строить, как мы обычно в российских губерниях делаем, — пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать», — предложил глава государства.

Он также заявил о возможности оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами. «Мы значительно модернизировали свои заводы по производству лифтового оборудования и можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов», — сказал Лукашенко. 

Кроме того, отметил он, Беларусь имеет большой опыт машиностроения от транспортировки грузов до лесозаготовок: «Создали практически всю линейку лесной техники, учились по всему миру и сделали не хуже. Там, где узлы сложные и мы еще не умеем так качественно изготавливать, мы их покупаем у европейцев».

Беларусь, по его словам, готова поделиться с Архангельской областью и своим опытом по развитию сельского хозяйства. «Мы с вами находимся в зоне рискованного земледелия. Мы можем вам помочь и в племенном деле, и в выращивании овощных культур, оборудовании молочно-товарных ферм, тепличных комплексов», — сказал Лукашенко.


Россельхознадзор продолжает не пускать продукцию из Беларуси

В качестве примера он привел эффективное сотрудничество с Египтом, где Беларусь строит и оснащает теплицы. «Мы договорились, что больше будем строить теплиц, потому что там они могут зимой вырастить то, чего нет у нас, и нам продать, допустим, клубнику», — сказал Лукашенко. 

Именно развитие эффективного тепличного хозяйства, по его словам, позволяет Беларуси выращивать овощную продукцию, которая конкурентна в том числе и на российском рынке. «Хотя разница по ценам на природный газ у нас с вами почти в два раза, а по нефти на 50% у нас цены выше, чем в России. Даже в этой ситуации мы конкуренты на вашем рынке по огурцам, перцам, баклажанам, помидорам», — добавил он. 

Лукашенко предложил организовать совместные предприятия по освоению торфяных месторождений, которыми богата Архангельская область. «Все, о чем вы здесь договорились, я вам гарантирую, мы это реализуем. Мы очень обязательные люди, — заверил он российского губернатора. — Мы от этого имеем доход, конечно, не такой, как в России от нефти и природного газа. С этого живет вся Беларусь. Работа с вами — это не благотворительность. Это наша жизнь, наша работа, от которой мы получаем хоть небольшую, но прибыль». 
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Тэги: Архангельская область Россельхознадзор Персона: Игорь Орлов Сергей Данкверт

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