Украинские силовики заявили о готовности освобождать Донбасс

/ Новости Украины
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В Нацполиции Донецкой области заявили, что готовы к проведению миротворческой миссии по освобождению и реинтеграции неподконтрольных центральным властям территорий Донбасса.

Совещании при участии советника министра внутренних дел Ивана Варченко

«Если шанс на освобождение оккупированных территорий появится в этом году, например, в результате переговоров в Нормандском формате во время вероятного Берлинского саммита четверки, то украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии», — заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.


Для восстановления Донбасса планируют создать экономический хаб

По словам руководителя ГУ Нацполиции в Донецкой области Николая Семенишина, сегодня больше 1600 полицейских проходят специальную подготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции оккупированных территорий.

Также отмечается, что государственная миграционная служба рассчитала и имеет четкое понимание, как переоформлять документы граждан, выдавать паспорта жителям ОРДЛО после того, как территория вернется под контроль Украины.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Нацполиция реинтеграция Донбасс Украина-Россия Персона: Иван Варченко Николай Семенишин Город: Донецк

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