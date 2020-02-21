Украинские силовики заявили о готовности освобождать Донбасс

В Нацполиции Донецкой области заявили, что готовы к проведению миротворческой миссии по освобождению и реинтеграции неподконтрольных центральным властям территорий Донбасса.

Совещании при участии советника министра внутренних дел Ивана Варченко

«Если шанс на освобождение оккупированных территорий появится в этом году, например, в результате переговоров в Нормандском формате во время вероятного Берлинского саммита четверки, то украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии», — заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

По словам руководителя ГУ Нацполиции в Донецкой области Николая Семенишина, сегодня больше 1600 полицейских проходят специальную подготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции оккупированных территорий.

Также отмечается, что государственная миграционная служба рассчитала и имеет четкое понимание, как переоформлять документы граждан, выдавать паспорта жителям ОРДЛО после того, как территория вернется под контроль Украины.