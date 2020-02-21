Талибы согласились подписать историческое соглашение с США

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Стороны достигли «понимания», которое в конечном итоге положит конец войне в Афганистане, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«После десятилетий конфликта мы пришли к пониманию с Талибаном о значительном сокращении насилия в Афганистане. Это важный шаг на длинном пути к миру, и я призываю всех афганцев воспользоваться этой возможностью», — написал политик в Twitter.

Как сообщает CBS News, Госдепартамент и талибы заявили, что после недельного перемирия на территории Афганистана они согласились подписать соглашение 29 февраля в Дохе.

На территории Афганистана находятся около 13 тысяч американских военнослужащих.
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Тэги: талибы США-Афганистан Персона: Майк Помпео Город: Доха

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