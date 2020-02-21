Талибы согласились подписать историческое соглашение с США
Стороны достигли «понимания», которое в конечном итоге положит конец войне в Афганистане, заявил госсекретарь Майк Помпео.
«После десятилетий конфликта мы пришли к пониманию с Талибаном о значительном сокращении насилия в Афганистане. Это важный шаг на длинном пути к миру, и я призываю всех афганцев воспользоваться этой возможностью», — написал политик в Twitter.
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На территории Афганистана находятся около 13 тысяч американских военнослужащих.