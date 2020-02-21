На оперативном совещании Совбеза РФ обсудили отношения с Беларусью

Российско-белорусские отношения стали одной из тем, которые были обсуждены на оперативном совещании в Совете безопасности России с участием президента страны и главы Совбеза Владимира Путина.

Путин «информировал участников совещания об итогах состоявшегося ранее сегодня телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», «состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», сообщила пресс-служба Совбеза.

По информации пресс-службы Лукашенко, телефонный разговор состоялся по инициативе Путина. «В частности, была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году, в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний. Затронули главы государств также тему строительства БелАЭС, возможные перспективные двусторонние проекты. Подробно обсудили и итоги визита белорусского президента в Египет», — отмечалось в релизе.

По утверждению Лукашенко, Путин предложил формулу, чтобы посчитать, сколько от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году Беларусь потеряет к уровню прошлого года. «Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 млрд долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, 700 млн долларов. Он сказал: мы 300 млн долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям. Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке тех споров», — отметил он.