Украина продала оружия почти на миллиард долларов
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За прошлый год экспорт украинского вооружения вырос на 19%. В этом году Укроборонпром рассчитывает на рост в 30%.
По итогам прошлого года предприятия Укроборонпрома экспортировали вооружений и услуг на 908 миллионов долларов (рост на 19%). Об этом
Ключевыми рынками украинского вооружения называются Индия, Саудовская Аравия, Турция, страны Азии и Ближнего Востока.
«Среди продукции Укроборонпрома наибольшим спросом за рубежом пользуются: противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты; среди заказанных услуг — ремонт советской техники и модернизация самолетов», — рассказал Абрамавичус.