Зеленский обратился к украинцам из-за агрессии к эвакуированным из Китая

Президент Украины в связи с беспорядками в Полтавской области заявил, что «самый страшный вирус — вирус ненависти».

«В следующие две недели мы с честью должны пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус — это вирус ненависти», — цитирует политика его пресс-служба.

Зеленский также сообщил, что заказчики и организаторы столкновений в Новых Санжарах, которые сеяли среди людей панику и подстрекали людей к дикости — понесут ответственность.

«Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникли беспокойства. Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости», — сказал глава Украины.