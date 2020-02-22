Кремль никому не запрещал общаться с Лукашенко, утверждает посол РФ

Спор хозяйствующих субъектов присущ любой практике в рамках рыночных отношений, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, комментируя нефтяной конфликт между Минском и Москвой.

«Есть спор — спор хозяйствующих субъектов. Да, это так. Потому что каждый нефтяник в России хочет, естественно, заработать побольше, а каждый потребитель в Беларуси хочет, понятно, купить нефть подешевле. Ну, если мы говорим, что это рыночные отношения — это присущая канва любой практике. Любой практике в рамках рыночных отношений», — заявил Мезенцев в эфире телеканала СТВ .

Посол скептически отнесся к утверждениям авторов анонимных телеграм-каналов, которые утверждают, что руководителям российских регионов и бизнесменам запретили контактировать с белорусскими властями. «Называйте тогда вслух эти фамилии, что вот эти люди считают, что есть индикаторы ухудшения отношений», — призвал Мезенцев.

По его словам, споры сторон в сфере экономики не означают их наличие в сфере политики.

«Но в политическом плане, в стратегическом плане будущего союзного строительства, отношений союзников по СНГ, по ОДКБ, по ЕврАзЭС, по ШОС, в рамках отношений ООН о чем мы говорим? Может быть, хочется кому-то подогревать? Ну, так давайте мы им скажем: ребята, смотрите и будьте объективными», — заявил Мезенцев.

Свой комментарий узкому кругу журналистов он дал в рамках участия во встрече Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым. Переговоры прошли 21 февраля в Минске.