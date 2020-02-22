Беларусь ожидает фронтальный раздел

В субботу, 22 февраля, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются лишь в северо-западных регионах.

В утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед.

Ветер юго-западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый (до 15-20 м/с).

Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения:

Брест +7..+9°C;

Витебск +4..+6°C;

Гомель +6..+8°C;

Гродно +5..+7°C;

Могилев +5..+7°C;

Минск +5..+7°C.

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.