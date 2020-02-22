Лукашенко наградил главу Немецко-российского товарищества орденом

Александр Лукашенко наградил председателя Немецко-российского товарищества Хайнца-Рудольфа Георга Вемайера орденом Франциска Скорины.

Высокой награды он удостоен за «особые заслуги в гуманитарной и благотворительной деятельности», а также «значительный вклад в установление и развитие международных культурных связей».

Как отмечает БелаПАН, в релизе пресс-службы президента ошибочно указана географическая принадлежность товарищества — «земля Виттенберг». В действительности это район, расположенный в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Награжденный — житель деревни Бюльциг, которая входит в состав города Цана-Эльстер этого района.

В положении об ордене сказано, что его кавалерами становятся люди, за «значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительной деятельности, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа; за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки».