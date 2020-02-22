Вудкрофт: упустили настрой на 68 секунд, и соперник нас наказал

По мнению главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта, поединок с ЦСКА его подопечные проиграли за 68 секунд.

Фото ХК ЦСКА

В пятницу «зубры» в Москве разгромно уступили «армейцам» — 1:8.

«Я думаю, мы неплохо сыграли первый период: структурно действовали против ЦСКА, создали несколько опасных моментов. Первая часть игры была хорошей», — заметил наставник.

Однако на 68 секунд команда потеряла нити игры и пропустила сразу четыре шайбы, тем самым дав «армейцам» дорогу к победе.

«Именно это сломило нашу хрупкую командную веру в победу, — подчеркнул Вудкрофт. — Мы знали, что не могли себе позволить сонно играть даже на коротких отрезках. К сожалению, упустили настрой ровно на 68 секунд, и соперник нас за это наказал».