Коронавирус COVID-19 унес жизни 2,36 тыс. человек

Коронавирус COVID-19 продолжает забирать людские жизни.

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Всего по официальным данным Госкомитета по здравоохранению КНР, всего на данный момент зарегистрировано 77655 заболевших.

Вылечились 20967 человек (в том числе младенца), умерло — 2360 (один из них в Европе).

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для возвращающихся в Беларусь работников «Великого камня» на территории парка орг