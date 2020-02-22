ГАИ на выходных проводит спецмероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные мероприятия.

В частности, на Гомельщине сложной остается обстановка, связанная с наездами на людей на пешеходных переходах (за январь совершено 17 ДТП, в которых пять человек погибли и 11 ДТП по причине непредоставления преимущества в движении пешеходам, в которых три человека погибли и восемь получили различные травмы).

В связи с этим, по первое марта на территории региона проводится профилактическое мероприятие «Пешеход!», в которой задействованы все службы милиции общественной безопасности.

Как сообщается, во время проведения мероприятия наряды будут приближены к пешеходным переходам, нести службу будут на наиболее аварийных и опасных участках дорог, особенно в темное время суток, в том числе с организацией смешанного контроля с использованием оперативных автомобилей без спецокраски.

На территории столичного региона с «целью укрепления транспортной дисциплины» по 24 февраля проводится акция «Трезвый водитель».

Рейдовые группы, сформированные из сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и добровольных дружинников, несут службу у магазинов и увеселительных заведений.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».

Ранее сообщалось, что на Гродненщине в целях привлечения внимания к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма ГАИ по 24 февраля проводит акцию «Пристегнулся сам — позаботься о ребенке!». Напомним, каждый автомобиль, где находится ребенок в возрасте до 12 лет, должен быть оснащен детским креслом (исключение — перевозка в такси и дети, чей рост больше 150 сантиметров — они должны использовать штатные ремни безопасности).

Также ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила: