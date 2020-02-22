Рано утром в Италии прошли обыски у российских биатлонистов

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Сегодня рано утром итальянские полицейские провели обыски у российских биатлонистов.

Как сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев, «обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъят комп и тел Логинова, силовики приехали в 6 утра».

Александр Логинов в эфире «Матч ТВ» рассказал об обыске («трясли» его, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича).

«На самом деле спали с Евгений Гараничевым, — сказал Логинов. — Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников».

По его словам, полиция попросила сидеть на месте. «В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Попросил привести более компетентного переводчика. Это был запрос от IBU по документам», — заявил биатлонист.

Напомним, в настоящее время в итальянском Антхольце проходит чемпионат мира, на котором Логинов выиграл золотую медаль.
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Тэги: биатлон Персона: Дмитрий Губерниев Александр Логинов Город: Антхольц

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