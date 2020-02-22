Фотофакт. В Минске «Фольксванен» лег на крышу — водитель был пьян

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на Партизанском проспекте.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель ГАИ Заводского района Анастасия Забавская, 21-летний водитель выезжал на «Фольксвагене-Поло» из гаражного кооператива и не справился с управлением.

Автомобиль занесло и вынесло с дороги, где он перевернулся.

Кроме водителя в салоне находились два пассажира. К счастью, все они отделались легким испугом.

По данным ГАИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,16 промилле алкоголя в крови.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.