Фотофакт. В Минске «Фольксванен» лег на крышу — водитель был пьян
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером на Партизанском проспекте.
Как сообщила представитель ГАИ Заводского района Анастасия Забавская, 21-летний водитель выезжал на «Фольксвагене-Поло» из гаражного кооператива и не справился с управлением.
Автомобиль занесло и вынесло с дороги, где он перевернулся.
Кроме водителя в салоне находились два пассажира. К счастью, все они отделались легким испугом.
По данным ГАИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,16 промилле алкоголя в крови.
Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.
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Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.
ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».