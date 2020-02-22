В Шклове в частном доме разорвался отопительный котел
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В Шклове в частном доме произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения.
По информации МЧС, из-за инцидента «повреждены котел, деревянная внутренняя перегородка и оконный блок, деформированы газовый котел и верхняя часть кирпичной наружной стены помещения котельной».
Спасатели не исключают, что разрыв произошел в результате «нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе)».