В Шклове в частном доме разорвался отопительный котел

В Шклове в частном доме произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения.

По информации МЧС, из-за инцидента «повреждены котел, деревянная внутренняя перегородка и оконный блок, деформированы газовый котел и верхняя часть кирпичной наружной стены помещения котельной».

Спасатели не исключают, что разрыв произошел в результате «нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе)».