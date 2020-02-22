Умер актер Борис Лескин

/ Культура
Просмотров: 744

В возрасте 97 лет скончался советский и американский актер театра и кино Борис Лескин.

В 1980 году он переехал на постоянное место жительства в США.

Лескин начал сниматься в кино в 50-х. В его фильмографии такие картины, как «Любовь Яровая», «Максим Перепелица», «Неоконченная повесть», «Иду на грозу», «Республика ШКИД», «Старая, старая сказка», «Достояние республики», «Боба и слон», «Сержант милиции», «Небесные ласточки», «Строговы», «Поцелуй вампира», «Черное и белое», «Диван в Нью-Йорке», «Люди в черном».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: актер кино Персона: Борис Лескин

Другие материалы на эту тему:

Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека

Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека

Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов

Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов

«Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм»

«Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм»

Аплодисментами в последний путь проводили Николая Кириченко

Аплодисментами в последний путь проводили Николая Кириченко