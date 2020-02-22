Стало известно гражданство всех погибших в Ханау

Полиция назвала гражданство всех погибших в результате стрельбы немецком Ханау.

По данным правоохранителей, среди жертв трое граждан ФРГ, двое — Турции, по одному — Болгарии, Румынии и Боснии и Герцеговины. У девятой жертвы двойное гражданство — Афганистана и ФРГ.

Кроме того, по версии следствия, 43-летний Тобиас Р. застрелил свою мать, 72-летнюю гражданку Германии и покончил с собой, пишет DW .

Трагедия произошла 19 февраля. Тобиас Р., по версии следствия, застрелил девять человек в двух кальянных Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.