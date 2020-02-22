В деревне под Оршей обнаружили в сигаретах ртуть

В трех сигаретах из одной пачки обнаружили ртуть. Инцидент произошел в деревне Бабиничи (Оршанский район).

Сигареты с ртутью были помещены в стеклянную емкость и изъяты для временного хранения работниками МЧС. После проведенных замеров следов паров ртути в помещениях дома не выявлено.

В ходе следственных мероприятий был обследован дом знакомой хозяйки, в котором она проживает со своим мужем, неработающим, и шестью детьми возрастом от 5 до 19 лет.

«В результате проведенных работниками МЧС замеров выявлено превышение в 150 раз содержания паров ртути в помещениях дома, непосредственно сама ртуть не обнаружена», — сообщили в дежурной части МЧС.

Мать с детьми направлены для обследования в больницу, ее муж будет проживать в соседнем собственном доме.