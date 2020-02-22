Участок дороги от Слуцка до Солигорска реконструируют в первом полугодии

В первом полугодии 2020 года начнется строительство участка автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска.

Фото с сайта Белавтодора

Как сообщил глава Минской области Александр Турчин на заседании, посвященном подведению итогам социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год, «дорогу до Слуцка мы сделали. Широкополосным будет и участок трассы до Солигорска. Мы приняли решение начать его реконструкцию. Думаю, это хорошая новость для жителей района».

Как отмечают в Миноблисполкоме, дорога имеет стратегическое значение, поскольку неподалеку в Любанском районе идет строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

Реконструкция автодороги Р23 Минск — Микашевичи до параметров дорог первой категории началась в 2012 году.

Участок трассы расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасным. Работы несколько раз приостанавливались из-за отсутствия денежных средств.

В 2017 году реконструкция Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой. Основным условием для устройства дорог первой категории является интенсивность движения 10 тыс. автомобилей в сутки, в том числе и в перспективе.