В Индии нашли два крупных золотых рудника
В Индии местными геологами найдены два рудника, на которых, по оценкам специалистов, можно добыть золота в пять раз больше, чем сегодняшний золотой запас страны.
Как отмечает India Times, около 3,5 тыс. тонн золотой руды можно добыть найденных месторождениях.
Стоимость найденного драгоценного металла оценивается примерно в 167 млн долларов.
По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 тонн золота.
Если все цифры верны, то Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире после США, у которых накоплено 8 133,5 тонны золота, пишет