В Индии нашли два крупных золотых рудника

В Индии местными геологами найдены два рудника, на которых, по оценкам специалистов, можно добыть золота в пять раз больше, чем сегодняшний золотой запас страны.

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Как отмечает India Times, около 3,5 тыс. тонн золотой руды можно добыть найденных месторождениях.

Стоимость найденного драгоценного металла оценивается примерно в 167 млн долларов.

По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 тонн золота.