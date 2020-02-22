В Индии нашли два крупных золотых рудника

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В Индии местными геологами найдены два рудника, на которых, по оценкам специалистов, можно добыть золота в пять раз больше, чем сегодняшний золотой запас страны.

Фото pixabay.com

Как отмечает India Times, около 3,5 тыс. тонн золотой руды можно добыть найденных месторождениях.

Стоимость найденного драгоценного металла оценивается примерно в 167 млн долларов.

По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 тонн золота.

Если все цифры верны, то Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире после США, у которых накоплено 8 133,5 тонны золота, пишет gazeta.ru.
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Тэги: Индия золото

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