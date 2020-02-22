В воскресенье Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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Белорусские синоптики выступили с оперативным оповещением о неблагоприятном погодном явлении.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Белгидромете, 23 февраля в большинстве регионов страны сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер оранжевый уровень опасности штормовое предупреждение

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