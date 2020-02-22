В воскресенье Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным оповещением о неблагоприятном погодном явлении.

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Как сообщили в Белгидромете, 23 февраля в большинстве регионов страны сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: