Штаб по выборам единого кандидата от оппозиции определил первые города для поездок по регионам

Штаб по выборам единого кандидата от демократических сил на предстоящих в этом году президентских выборах выбрал первые маршруты для поездок по регионам в рамках народного голосования (праймериз).

Первым таким населенным пунктом будет Городок Витебской области, сообщается в пресс-релизе штаба.

Согласно графику кампании избрания единого кандидата проведение встреч в регионах и народное голосование запланировано на период с 4 марта по 15 мая.

Решено проводить поездки по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, рассказал руководитель организационного отдела штаба, заместитель председателя движения «За Свободу» Виктор Янчуревич.

«Исходя из этого, были составлены маршруты на 10 недель. Первый день для встреч выпадает на пятницу 6 марта. Путем жеребьевки был избран маршрут, в котором на пятницу запланировано собрание в Городке. С него и начнется народное голосование», — объяснил Янчуревич.

Дальнейший расклад такой:

7 марта — Витебск, Полоцк / Новополоцк,

8 марта — Поставы, Шарковщина, Миоры,

10 марта — Лепель,

13 — Береза,

14 марта — Брест, Дрогичин,

15 — Пинск, Столин,

17 марта — Барановичи.

Пока распланированы поездки на первую половину марта.

«График получился довольно напряженный и потребует много усилий от политиков. Ожидаем, что объезд регионов представительной делегацией станет одним из наиболее знаковых событий весны 2020 года и хорошим стартом избирательной кампании единого кандидата», — подчеркнул представитель штаба по выборам единого кандидата.

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Организаторы выдвигают ряд требований, которым претендент должен соответствовать в случае избрания единым кандидатом.

Так, кандидат должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры; за защиту социальных и экономических прав граждан; за выход из ОДКБ, денонсацию договора о Союзном государстве, вывод иностранных военных объектов с территории Беларуси; за развитие белорусского языка и культуры; за добрососедские равноправные отношения с ЕС, США, Россией и другими странами. Он должен считать недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела Беларуси.

На участие в выборах единого кандидата заявки подали шесть претендентов:

зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич,

председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов,

сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец,

глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич,

сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова,

экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.

Сейчас идет проверка сданных документов и подписей от потенциальных участников. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Процедура выборов единого кандидата предполагает использование рейтинговой системы. Потенциально кандидат может набрать 100 баллов. Первые 10 баллов будут распределены между претендентами организациями — инициаторами процедуры. Каждая организация может присудить по 2 балла. 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — на Конгрессе демократических сил.

С 4 марта по 30 апреля состоится интернет-голосование. Один гражданин может проголосовать только за одного кандидата. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться через номер телефона и согласиться войти в состав инициативной группы кандидата, оставив свои паспортные данные.

Окончательно кандидат будет определен на Конгрессе демократических сил, который намечено провести между 15 и 30 мая.

Организации-основатели смогут направить 100 делегатов, ассоциированные организации — 25. Если кандидат наберет суммарно в результате интернет-голосования и голосования в регионах более 7%, он также сможет направить 100 своих делегатов.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.