Бензин дорожает в Беларуси восьмой раз с начала года

Концерн «Белнефтехим» объявил о восьмом в 2020 году повышении цен на топливо на автозаправочных станциях.

«В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку», — говорится в сообщении госконцерна.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,04 рубля, дизельного топлива — 1,82 рубля.

Последний раз цены на автомобильное топливо поднимались 16 февраля.

Напомним, тема поставок в Беларусь нефти обсуждалась 7 февраля на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как заявил по итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, продажа «черного золота» будет осуществляться по рыночным ценам.

По мнению «Коммерсанта» , для президента России «важнее было не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ».

Со ссылкой на российских экспертов, летевших вместе с чиновниками на переговоры в Сочи, издание сообщило, что переход с российской на американскую нефть (при сохранении «интеграционной» цены на первую) обойдется Минску в 2 млрд долларов ежегодно.

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил он.