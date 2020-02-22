Бензин дорожает в Беларуси восьмой раз с начала года

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Концерн «Белнефтехим» объявил о восьмом в 2020 году повышении цен на топливо на автозаправочных станциях.

«В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку», — говорится в сообщении госконцерна.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,04 рубля, дизельного топлива — 1,82 рубля.

Последний раз цены на автомобильное топливо поднимались 16 февраля.


«Если Лукашенко не договорится с Путиным, цены на бензин в Беларуси взметнутся вверх»

Напомним, тема поставок в Беларусь нефти обсуждалась 7 февраля на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как заявил по итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, продажа «черного золота» будет осуществляться по рыночным ценам.

По мнению «Коммерсанта», для президента России «важнее было не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ».

Со ссылкой на российских экспертов, летевших вместе с чиновниками на переговоры в Сочи, издание сообщило, что переход с российской на американскую нефть (при сохранении «интеграционной» цены на первую) обойдется Минску в 2 млрд долларов ежегодно.

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил он.
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Тэги: бензин цены на бензин

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