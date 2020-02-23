В День защитника Отечества Беларусь будет штормить
23 февраля погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Скандинавии.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих регионах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).
Ветер западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы будут достигать 15-20 м/с (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).
Температура воздуха:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +3..+5°C;
- Гомель +4..+6°C;
- Гродно +5..+7°C;
- Могилев +4..+6°C;
- Минск +4..+6°C.
Спасатели при порывистом ветре советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; авто поставить в гараж, при его отсутствии — припарковать машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).