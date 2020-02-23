Лукашенко назвал белорусскую армию олицетворением мощи и силы нашего суверенного государства

/ Общество
Просмотров: 808

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил.

Фото из архива пресс-службы президента

Он считает, что верность присяге и готовность защитить интересы страны и народа, действующие военнослужащие олицетворяют «мощь и силу нашего суверенного государства».


«С оружием в руках, а не на больничной койке». В Минобороны прокомментировали новые требования к здоровью призывников

В поздравлении глава государства вспомнил о 75-летии Великой Победы, которую ковали «офицеры и солдаты, отдавшие жизнь во имя будущего своего народа»: «Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле».

Главнокомандующий Вооруженными силами не сомневается, что исторический подвиг и «славные традиции старших поколений» послужат «примером истинного патриотизма для белорусской молодежи».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: 23 февраля белорусская армия Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко готовится к войне? Парламент отменяет отсрочку от армии

Лукашенко готовится к войне? Парламент отменяет отсрочку от армии

Только один раз. Как будет предоставляться отсрочка от призыва в армию

Только один раз. Как будет предоставляться отсрочка от призыва в армию

Власти рассказали, какие изменения ожидают призывников

Власти рассказали, какие изменения ожидают призывников

«Главное — внимание». Что рискуют получить мужчины на 23 февраля

«Главное — внимание». Что рискуют получить мужчины на 23 февраля