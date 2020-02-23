Лукашенко назвал белорусскую армию олицетворением мощи и силы нашего суверенного государства

В поздравлении глава государства вспомнил о 75-летии Великой Победы, которую ковали «офицеры и солдаты, отдавшие жизнь во имя будущего своего народа»: «Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле».
Главнокомандующий Вооруженными силами не сомневается, что исторический подвиг и «славные традиции старших поколений» послужат «примером истинного патриотизма для белорусской молодежи».