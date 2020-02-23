Лукашенко назвал белорусскую армию олицетворением мощи и силы нашего суверенного государства

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил.

Фото из архива пресс-службы президента

Он считает, что верность присяге и готовность защитить интересы страны и народа, действующие военнослужащие олицетворяют «мощь и силу нашего суверенного государства».

В поздравлении глава государства вспомнил о 75-летии Великой Победы, которую ковали «офицеры и солдаты, отдавшие жизнь во имя будущего своего народа»: «Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле».

Главнокомандующий Вооруженными силами не сомневается, что исторический подвиг и «славные традиции старших поколений» послужат «примером истинного патриотизма для белорусской молодежи».