Видеофакт. В Киеве BMW влетел в остановку с людьми
Просмотров: 462
Поздно вечером 22 февраля на перекрестке в Киеве Nissan при попытке поворота не пропустил BMW и столкнулся с ним — от удара «немца» снесло прямо в остановку общественного транспорта.
На остановке в этот момент находились люди, которые, к счастью, вовремя сориентировались и не пострадали. А вот водителей обоих автомобилей госпитализировали.
Как сообщает
Обе машины получили серьезные повреждения. Полиция устанавливает детали случившегося.
Фото и видео: