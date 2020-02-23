Видеофакт. В Киеве BMW влетел в остановку с людьми

/ Новости Украины
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Поздно вечером 22 февраля на перекрестке в Киеве Nissan при попытке поворота не пропустил BMW и столкнулся с ним — от удара «немца» снесло прямо в остановку общественного транспорта.

На остановке в этот момент находились люди, которые, к счастью, вовремя сориентировались и не пострадали. А вот водителей обоих автомобилей госпитализировали. 

Как сообщает УНИАН со ссылкой на «Информатора», один из очевидцев заявил, что водитель автомобиля, который влетел в остановку, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и он, якобы, сильно превысил допустимую скорость.

Обе машины получили серьезные повреждения. Полиция устанавливает детали случившегося.

Фото и видео: informator.ua
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Тэги: ДТП столкновение авто Город: Киев

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