Видеофакт. В Раубичах проходит этап Кубка мира по фристайлу

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В спорткомплексе Раубичи под Минском проходит этап Кубка мира по фристайлу — уже в седьмой раз.



Накануне Лора Пилл из Австралии и Джастин Шенефельд (США) выиграли золотые медали в спортивной акробатике. Сборная Беларуси выступала без лидеров — Алла Цупер, Александра Романовская, Анна Гуськова и Станислав Гладченко восстанавливаются после травм, а молодежь и «вторые номера» пока не готовы составить конкуренцию именитым лыжным акробатам из США, Канады, Китая.

Сегодня этап Кубка мира завершат состязания в синхронных прыжках.
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Тэги: этап Кубка мира по фристайлу Беларусь Персона: Лора Пилл Джастин Шенефельд Алла Цупер Александра Романовская Анна Гуськова Станислав Гладченко Город: Минск

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