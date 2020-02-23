Видеофакт. В Раубичах проходит этап Кубка мира по фристайлу

В спорткомплексе Раубичи под Минском проходит этап Кубка мира по фристайлу — уже в седьмой раз.









Накануне Лора Пилл из Австралии и Джастин Шенефельд (США) выиграли золотые медали в спортивной акробатике. Сборная Беларуси выступала без лидеров — Алла Цупер, Александра Романовская, Анна Гуськова и Станислав Гладченко восстанавливаются после травм, а молодежь и «вторые номера» пока не готовы составить конкуренцию именитым лыжным акробатам из США, Канады, Китая.

Сегодня этап Кубка мира завершат состязания в синхронных прыжках.