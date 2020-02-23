«Был тихий, всегда здоровался». Тело молодого мужчины нашли в квартире многоэтажки в Барановичах

Тело 33-летнего мужчины нашли в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Боровки Барановичей.

Фото: drive2.ru

Как рассказала изданию «Наш край» одна из соседок покойного, жильцы стали чувствовать в подъезде неприятный запах. Поначалу никто не придал этому значения, но с каждым днем запах усиливался. Когда собаки, которых выводили на прогулку, бросились к двери квартиры и начали лаять, их хозяйка вызвала милицию.

В квартире нашли тело ее хозяина — уже в стадии разложения. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на покойном нет.

По информации соседей, мужчина жил один, не работал. Он страдал психическим заболеванием, которое не позволяло ему трудоустроиться. Как отзываются жильцы подъезда, погибший был тихий, всегда здоровался. Порой жаловался на своих родных, которые из-за болезни от него отказались. Последний раз мужчину видели 10 января, когда проходило собрание жильцов.