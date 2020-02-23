«Был тихий, всегда здоровался». Тело молодого мужчины нашли в квартире многоэтажки в Барановичах
Тело 33-летнего мужчины нашли в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Боровки Барановичей.
Как рассказала изданию
В квартире нашли тело ее хозяина — уже в стадии разложения. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на покойном нет.
По информации соседей, мужчина жил один, не работал. Он страдал психическим заболеванием, которое не позволяло ему трудоустроиться. Как отзываются жильцы подъезда, погибший был тихий, всегда здоровался. Порой жаловался на своих родных, которые из-за болезни от него отказались. Последний раз мужчину видели 10 января, когда проходило собрание жильцов.