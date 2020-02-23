Фотофакт. Спасателям пришлось извлекать двух женщин из разбитых авто в Оршанском районе
В субботу, 22 февраля, около 18:00, в центр оперативного управления Оршанского райотдела МЧС от дежурного РУВД поступило сообщение о серьезном ДТП на 6-м километре дороги Орша — Дубровно около деревни Стаховка.
Как сообщает
По данным ГАИ Витебской области, в результате ДТП пострадали 18-летняя пассажирка «Volkswagen» и два пассажира «Renault» 1957 и 1980 годов рождения. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Орши.
Но прежде сотрудникам МЧС с использованием специального аварийно-спасательного инструмента пришлось извлекать из покореженных авто двух заблокированных пассажирок.