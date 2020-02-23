Шведские медики назвали самую устойчивую к онкологии группу крови

Четверть века ученые из Каролинского университета в Швеции изучали анализы крови тысяч людей, выводя общий алгоритм заболеваний. На этих выводах была создана классификация болезней по группам крови.

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Исследователи выяснили, что самой устойчивой к онкологическим заболеваниям оказалась вторая группа крови — люди с этой группой меньше всего страдали раковыми заболеваниями, пишет Ura.ru , ссылаясь на результаты ученых.

При этом исследователи обратили внимание на то, что устойчивость к онкологии возможна только в том случае, если носитель второй группы крови ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

Ранее о связи группы крови с подверженностью той или иной форме рака говорила и ведущая российской телепрограммы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева. В частности, она утверждала, что у люди с первой группой крови предрасположены к онкологии толстой кишки, со второй — рака желудка, а обладатели третьей группы якобы должны опасаться заболеваний поджелудочной железы. Кроме того, по словам ведущей, у представителей четвертой группы крови чаще выявляют рак почек.

Ранее ученые также выявили профессии, которые чаще всего вызывают онкологию. К группам риска относятся работники парикмахерских и салонов красоты, работающие с лаками, красками, растворителями и вынужденные дышать отравленным воздухом, те, кто проводит большую часть трудового дня за компьютером. К тем, кто подвержен онкологии, исследователи отнесли также работников сферы авиации, на которых воздействует солнечная радиация, и тех, кто трудится в ночную смену — ночной труд нарушает биоритмы организма, разрушает его природную структуру. .