Видеофакт. Многодетная мать бросилась в пруд за провалившейся под лед собакой

Жительница подмосковных Мытищ бросилась в пруд, спасая свою собаку, которая погналась за уткой и провалилась под лед.

Фото: скриншот видео mytischi_live

Как сообщает аккаунт vk.com/mytischi_live , женщина по имени Алина гуляла с детьми (их у нее трое) и собакой. Внезапно животное побежало по льду за уткой и провалилось под лед.

Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, видя, что собака тонет. Тогда женщина попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и бросилась в воду.

Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила домашнего питомца из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.