Видеофакт. Многодетная мать бросилась в пруд за провалившейся под лед собакой
Жительница подмосковных Мытищ бросилась в пруд, спасая свою собаку, которая погналась за уткой и провалилась под лед.
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Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, видя, что собака тонет. Тогда женщина попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и бросилась в воду.
Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила домашнего питомца из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.