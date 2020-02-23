Видеофакт. Многодетная мать бросилась в пруд за провалившейся под лед собакой

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Жительница подмосковных Мытищ бросилась в пруд, спасая свою собаку, которая погналась за уткой и провалилась под лед.

Фото: скриншот видео mytischi_live

Как сообщает аккаунт vk.com/mytischi_live, женщина по имени Алина гуляла с детьми (их у нее трое) и собакой. Внезапно животное побежало по льду за уткой и провалилось под лед.

Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, видя, что собака тонет. Тогда женщина попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и бросилась в воду.

 

 

Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила домашнего питомца из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.
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Тэги: пруд спасение собаки Город: Мытищи

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