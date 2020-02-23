Беларусь обыграла Узбекистан в товарищеском футбольном матче

Национальная сборная Беларуси по футболу провела первый в новом сезоне матч — товарищеский против команды Узбекистана. Игра состоялась 23 февраля в городе Шарджа (ОАЭ).

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Подопечные Михаила Мархеля одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 26-й минуте с передачи Игоря Стасевича забил Павел Нехайчик.

На 57-й минуте Станислав Драгун не реализовал пенальти за фол против Игоря Бурко.

Стартовый состав сборной Беларуси: Павлюченко, Драгун, Матвейчик, Политевич, Корзун, Кендыш, Лаптев, Павловец, Бурко, Стасевич, Нехайчик. На замену выходили: Швецов, Лисакович, Подстрелов, Карпович.

В этом матче в составе сборной Беларуси дебютировали Дмитрий Подстрелов, Сергей Карпович и Максим Швецов.

26 февраля в Софии белорусская команда сыграет еще одну товарищескую встречу — против сборной Болгарии.

Эти матчи являются частью подготовки сборной Беларуси к матчу плей-офф Лиги наций против команды Грузии. Игра состоится в Тбилиси 26 марта.