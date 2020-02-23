Квентин Тарантино в 56 лет впервые стал отцом

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино и сам не был уверен в том, что когда-то станет семьянином. Однако встреча с Даниэлой Пик в 2009 году перевернула его взгляд на супружескую жизнь.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик. Фото: bloknot.ru

По информации портала bloknot.ru , за десять лет девушка смогла «одомашнить» любимого и даже официально женить. В середине 2019 года стало известно, что пара ждет ребенка. А на днях сообщили, что у них родился сын.

Поклонники со всего мира поздравляют любимого режиссера. Еще бы, ведь это его первый ребенок. Ранее Тарантино вел настолько насыщенную разгульную жизнь, что он и сам сомневался, что когда-либо женится. Однако во время рекламного тура фильма «Бесславные ублюдки» в Тель-Авиве он увидел Даниэлу Пик и влюбился в нее.

С тех пор пара много раз то сходилась, то расходилась. Однако в 2018 году партнеры все же официально поженились — говорят, что Даниэла поставила Квентину ультиматум. Как бы там ни было, режиссер говорил, что он очень счастлив в браке. Новость о рождении первенца они еще не прокомментировали.