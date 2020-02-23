Квентин Тарантино в 56 лет впервые стал отцом
Культовый американский режиссер Квентин Тарантино и сам не был уверен в том, что когда-то станет семьянином. Однако встреча с Даниэлой Пик в 2009 году перевернула его взгляд на супружескую жизнь.
По информации портала
Поклонники со всего мира поздравляют любимого режиссера. Еще бы, ведь это его первый ребенок. Ранее Тарантино вел настолько насыщенную разгульную жизнь, что он и сам сомневался, что когда-либо женится. Однако во время рекламного тура фильма «Бесславные ублюдки» в Тель-Авиве он увидел Даниэлу Пик и влюбился в нее.
С тех пор пара много раз то сходилась, то расходилась. Однако в 2018 году партнеры все же официально поженились — говорят, что Даниэла поставила Квентину ультиматум. Как бы там ни было, режиссер говорил, что он очень счастлив в браке. Новость о рождении первенца они еще не прокомментировали.