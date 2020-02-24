Третий день подряд Беларусь будет штормить

В понедельник, 24 февраля, погоду на территории Беларуси будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавии (в южных районах) сохранится влияние атмосферных фронтов.

По прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Во всех регионах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер западный, северо-западный, во многих районах сильный порывистый (объявлен оранжевый уровень опасности).

Температура воздуха в регионах будет следующей:

Брест +6..+8°C;

Витебск +4..+6°C;

Гомель +4..+6°C;

Гродно +5..+7°C;

Могилев +4..+6°C;

Минск +4..+6°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; авто поставить в гараж, при его отсутствии — припарковать машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).