Вудкрофт: когда «Ак Барс» включил скорости, мы начали ошибаться

Скорость соперника стала одной из главных причин поражения минского «Динамо» в гостевом поединке с «Ак Барсом». Об этом после матча заявил наставник «зубров» Крэйг Вудкрофт.

В целом, по мнению наставника, в Казани его команда сыграла по поставленному плану.

«Знали, что нас ждет серьезный прессинг сегодня, но, тем не менее, хорошо справлялись с этим, — заметил главком «Динамо». — Отмечу, что сегодня мы хорошо реализовывали свои моменты».

Однако, подчеркнул Вудкрофт, стоило сопернику включить скорости, как «зубры» стали ошибаться: «Нам было тяжело справляться с их скоростями сегодня в конце матча, казанцы этим воспользовались».

Напомним, «Ак Барс» взял верх над «Динамо» — 5:4 (0:0, 1:2, 4:2).