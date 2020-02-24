Эксперт: вторжение РФ вызовет массовый протест белорусов — здесь нет платформы для опоры «зеленым человечкам»

Белорусы массово выйдут на защиту своей страны в случае военного вторжения России на ее территорию.

По мнению политтехнолога Виталия Шклярова, которое он высказал в статье «А белорусов спросили?» в «Новой газете» , белорусы вопреки заблуждению многих россиян, не спят и не видят, как бы быстрее «влиться в тесную российскую семью».

Он соглашается, что «большая часть старшего поколения действительно живут воспоминаниями об СССР… Но лишь очень небольшая часть пожилых людей поставят знак равенства между своей памятью об СССР и предполагаемым «союзным государством», а точнее вхождением в состав РФ на правах 86-го округа», так как понимают, «что тут есть огромная разница».

«Это нынешняя Беларусь больше напоминает СССР эпохи застоя. Вхождение России в союзное государство на условиях Беларуси, переформатирование российской экономики и политики под белорусскую — такой вариант люди, голосующие за Лукашенко, бы могли принять. Но не наоборот», — подчеркнул Шкляров.

Что же касается молодежи, которая думает о будущем, то, утверждает политтехнолог, она видиит Беларусь европейским государством: «Молодежь однозначно больше настроена на интеграцию с Латвией и Литвой, с Польшей и Украиной, с другими западными странами, чем с Россией. Туда ездят учиться и работать, с партнерами оттуда пытаются выстраивать карьерные, образовательные, предпринимательские связи».

В то же время, считает эксперт, если Лукашенко согласится на план Кремля, то белорусы «безропотно подчинятся».

Но если официальный белорусский лидер будет сопротивляться до последнего, а российская сторона захочет силовыми методами добиться своего там, где проиграла дипломатия, «одобрям-са» со стороны граждан Беларуси не будет.

«Прямое военное вторжение вызовет массовый протест белорусов, — предполагает Шкляров. — Если Лукашенко сумеет грамотно на этом сыграть, это вызовет патриотический подъем и волну сопротивления. Почву он уже заблаговременно, с расчетом и на президентские выборы — в роли защитника отечества — начал для этого готовить, играя на опережение».

Он считает, что если Россия попробует разыграть в Беларуси донбасский вариант, то «скорее всего, потерпит неудачу», так как «в нынешней Беларуси просто нет платформы, на которую могли бы опереться "вежливые люди"».

Беларусь — это не Украина, которая разделена на восточную и западную: «В Беларуси все население говорит по-русски. Белорусский в ходу только у молодых и прогрессивных националистов, интеллектуалов, оппозиции, которых, если честно, раз-два и обчелся (на общее население страны). Но то, что все люди одинаково говорят на русском, вовсе не делает их ближе к России».

Шкляров считает, что тех, кто «начал бы мутить воду и созывать некие ополчения, просто никто не поддержит».