Военком Минска: может, и у нас когда-нибудь у каждого дома будет храниться оружие

По его словам, «мы должны идеологически к этому подойти».
Говоря о работе войск территориальной обороны, Пилищик пояснил, что в случае нападения на Минск подразделения получат инструкции заранее.
«Всегда в таких случаях каждый жилой дом готовится к круговой обороне. И не просто так, чтобы мы спальный район взяли и сдали противнику. Недопустимо, чтобы он занял пару кварталов. Потому что в таком случае мы уже фактически начинаем терять инициативу», — добавил военный комиссар Минска.
В качестве примера он привел Сирию, где боевики удерживают города без учета, сколько погибнет мирного населения. «Мы же обороняем города, чтобы сохранить всю инфраструктуру и прежде всего население», — подчеркнул Пилищик.