Военком Минска: может, и у нас когда-нибудь у каждого дома будет храниться оружие

Беларусь может прийти к ситуации, когда у каждого дома будет храниться оружие, заявил военный комиссар города Минска Юрий Пилищик.

В эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ он предположил, что «может, и мы когда-то придем к такому моменту, что у нас будет храниться оружие у каждого дома. Стоять сейф, автомат, обмундирование».

По его словам, «мы должны идеологически к этому подойти».

Говоря о работе войск территориальной обороны, Пилищик пояснил, что в случае нападения на Минск подразделения получат инструкции заранее.

«Всегда в таких случаях каждый жилой дом готовится к круговой обороне. И не просто так, чтобы мы спальный район взяли и сдали противнику. Недопустимо, чтобы он занял пару кварталов. Потому что в таком случае мы уже фактически начинаем терять инициативу», — добавил военный комиссар Минска.

В качестве примера он привел Сирию, где боевики удерживают города без учета, сколько погибнет мирного населения. «Мы же обороняем города, чтобы сохранить всю инфраструктуру и прежде всего население», — подчеркнул Пилищик.