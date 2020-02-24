Шкловскому заводу газетной бумаги поставили некачественное оборудование на 10,3 млн евро

​Шкловский завод газетной бумаги добивается возврата 10,3 млн евро за поставку некачественного оборудования. В настоящее время идет работа по реализации решений Венского арбитража.

Александр Лукашенко 24 января посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове / Фото пресс-службы президента носит иллюстративный характер

Как сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ, на заводе в Шклове совместно с европейским партнером велась работа по созданию производства бумаги — основы для плитной продукции.

«К сожалению, некоторые узлы и агрегаты нам поставили не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем определенный объем финансирования, до конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начнем производить бумагу-основу», — рассказал Назаров.

Сейчас, по его словам, идет работа над тем, чтобы вернуть 10,3 млн евро. «Я понимаю, что это просто вопрос времени. Мы эти деньги вернем», — подчеркнул глава концерна.

Он также отметил, что перед Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом после отказа от работы с китайским партнером стоит задача выйти на планируемые мощности

«В этом году мы сделаем заказ на бумагоделательную машину, подготовим техническое задание и выберем партнера. Думаю, что к концу 2021 года запустим. А вот реконструкция «старой» площадки — это ближайшая перспектива: два-четыре года», — рассказал Юрий Назаров.

Сложным назвал глава Беллесбумпрома ситуацию с производством в Добруше картона. «Мы расстались с китайским партнером. Проект будет заканчиваться отдельными блоками. С января 2021 года мы начинаем приступать к производству того картона, ради которого строили. Сейчас параллельно отрабатываем вариант размещения полиграфического производства, то есть печати», — сказал Назаров.

По его словам, после закупки оборудования планируется начать отрабатывать технологию на привозном картоне. «Мы понимаем, что надо искать и партнеров. К нам на следующей неделе приезжает один из потенциальных инвесторов — норвежская компания», — добавил глава концерна.

В целом, по его оценке, минувший год предприятия концерна закончили неплохо, хотя было непросто. «Причина одна и она банальна: падение цен. Почти 70% продукции, которую выпускают предприятия концерна, идет на экспорт, поэтому любые колебания на этих рынках отражаются на финансовом состоянии предприятий. И 2019 год был ярким тому свидетельством», — пояснил Назаров.

Среди достижений он назвал увеличение объемов производства на 14,9%, сохранение рабочих мест, отсутствие сокращения ассортимента продукции, рост экспорта почти на 3,6%. «Мы неплохо сработали в импортзамещении. Есть подсчеты условной экономии, если пользоваться этой методикой, мы сэкономили для страны почти 150 миллионов долларов», — заявил Назаров.