«Батьке нужно озадачиться своей безопасностью». Российский политтехнолог о том, что будет, если Лукашенко убрать из уравнения

По словам политтехнолога Виталия Шклярова, главная проблема теоретиков «присоединения» Беларуси к России — это Александр Лукашенко.
Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер
«Пока он на эту авантюру не согласится (а судя по всему, все-таки не согласится), ничего не получится. Но парадоксальным образом, именно абсолютная власть Лукашенко в этом вопросе обнажает и его очевидную слабость», — высказал эксперт свое мнение на страницах «Новой газеты».
Анализируя, что будет с Беларусью, если убрать Лукашенко из уравнения, эксперт отметил: с учетом того, что политическая поляна тщательно зачищена, «появление нового, сильного пророссийского политика будет воспринято избирателями вполне благожелательно».
Он не исключает, что такого кандидата поддержат и элиты, так как при отсутствии Лукашенко «статус-кво, на который они молятся сейчас, в любом случае будет нарушен», а поэтому «им так или иначе придется выстраивать для себя новую реальность».
При таком сценарии, отмечает Шкляров, если Москва вольет в своего ставленника приличные деньги и политтехнологические ресурсы, «он почти наверняка победит в Беларуси даже без фальсификаций».
А уже дальше новый президент, в случае желания своих кремлевских хозяев, быстро и без затей возьмет курс на создание единого государства.
«Это значит, что сейчас батьке и его ближнему кругу, как никогда нужно озадачиться собственной безопасностью», — резюмировал эксперт.
Виталий Шкляров родился в Гомеле в 1976 году.
Российский политтехнолог.
В его CV-портфеле значится работа в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Тэмми Болдуин, Ро Ханны, Берни Сандерса, Дмитрия Гудкова, Ксении Собчак, Григория Вашадзе, Дарьи Бесединой.