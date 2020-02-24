«Батьке нужно озадачиться своей безопасностью». Российский политтехнолог о том, что будет, если Лукашенко убрать из уравнения

По словам политтехнолога Виталия Шклярова, главная проблема теоретиков «присоединения» Беларуси к России — это Александр Лукашенко.

Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

«Пока он на эту авантюру не согласится (а судя по всему, все-таки не согласится), ничего не получится. Но парадоксальным образом, именно абсолютная власть Лукашенко в этом вопросе обнажает и его очевидную слабость», — высказал эксперт свое мнение на страницах «Новой газеты» .

Анализируя, что будет с Беларусью, если убрать Лукашенко из уравнения, эксперт отметил: с учетом того, что политическая поляна тщательно зачищена, «появление нового, сильного пророссийского политика будет воспринято избирателями вполне благожелательно».

Он не исключает, что такого кандидата поддержат и элиты, так как при отсутствии Лукашенко «статус-кво, на который они молятся сейчас, в любом случае будет нарушен», а поэтому «им так или иначе придется выстраивать для себя новую реальность».

При таком сценарии, отмечает Шкляров, если Москва вольет в своего ставленника приличные деньги и политтехнологические ресурсы, «он почти наверняка победит в Беларуси даже без фальсификаций».

А уже дальше новый президент, в случае желания своих кремлевских хозяев, быстро и без затей возьмет курс на создание единого государства.

«Это значит, что сейчас батьке и его ближнему кругу, как никогда нужно озадачиться собственной безопасностью», — резюмировал эксперт.