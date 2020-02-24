ГАИ проводит сегодня сразу три спецмероприятия

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В понедельник, 24 февраля, на некоторых дорогах страны сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные мероприятия.

В Гомельской области по первое марта проводится профилактическое мероприятие «Пешеход!», в которой задействованы все службы милиции общественной безопасности.

Как сообщается, во время проведения мероприятия наряды будут приближены к пешеходным переходам, нести службу будут на наиболее аварийных и опасных участках дорог, особенно в темное время суток, в том числе с организацией смешанного контроля с использованием оперативных автомобилей без спецокраски.

В Минской области сегодня завершается акция «Трезвый водитель».

Рейдовые группы, сформированные из сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и добровольных дружинников, несут службу у магазинов и увеселительных заведений.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Также сегодня последний день проведения спецмероприятия «Пристегнулся сам — позаботься о ребенке!», которая проводится на дорогах Гроднещнины.

Напомним, каждый автомобиль, где находится ребенок в возрасте до 12 лет, должен быть оснащен детским креслом (исключение — перевозка в такси и дети, чей рост больше 150 сантиметров — они должны использовать штатные ремни безопасности).

Также ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила:

  • водителям, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки, чтобы в случае необходимости пропустить пешехода.
  • пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
  • при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;
  • на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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Тэги: ГАИ

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