ГАИ проводит сегодня сразу три спецмероприятия

В понедельник, 24 февраля, на некоторых дорогах страны сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные мероприятия.

В Гомельской области по первое марта проводится профилактическое мероприятие «Пешеход!», в которой задействованы все службы милиции общественной безопасности.

Как сообщается, во время проведения мероприятия наряды будут приближены к пешеходным переходам, нести службу будут на наиболее аварийных и опасных участках дорог, особенно в темное время суток, в том числе с организацией смешанного контроля с использованием оперативных автомобилей без спецокраски.

В Минской области сегодня завершается акция «Трезвый водитель».

Рейдовые группы, сформированные из сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и добровольных дружинников, несут службу у магазинов и увеселительных заведений.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Также сегодня последний день проведения спецмероприятия «Пристегнулся сам — позаботься о ребенке!», которая проводится на дорогах Гроднещнины.

Напомним, каждый автомобиль, где находится ребенок в возрасте до 12 лет, должен быть оснащен детским креслом (исключение — перевозка в такси и дети, чей рост больше 150 сантиметров — они должны использовать штатные ремни безопасности).

Также ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила: