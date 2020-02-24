Кутюрье Джорджо Армани закрыл фабрики из-за COVID-19 в Италии

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Всемирно известный кутюрье Джорджо Армани пошел на беспрецедентные меры в связи с распространившемся в Италии коронавирусом COVID-19.

Фото с сайта УНИАН

Как сообщается, модельер приостановил работу миланских офисов и фабрик в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

По информации итальянских медиков, только за воскресенье заразились 152 человека, трое умерли.

Всего на сегодня в мире известно о 79359 заразившемся, 2619 умерших и 24960 выздоровевших.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV мода кутюрье Персона: Джорджо Армани Город: Милан

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