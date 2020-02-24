Кутюрье Джорджо Армани закрыл фабрики из-за COVID-19 в Италии
Всемирно известный кутюрье Джорджо Армани пошел на беспрецедентные меры в связи с распространившемся в Италии коронавирусом COVID-19.
Как сообщается, модельер приостановил работу миланских офисов и фабрик в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.
По информации итальянских медиков, только за воскресенье заразились 152 человека, трое умерли.
Всего на сегодня в мире известно о 79359 заразившемся, 2619 умерших и 24960 выздоровевших.