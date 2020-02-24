Лукашенко обозначил направления, которые интересны Беларуси в диалоге с Эстонией

Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Эстонию объединяет «богатая совместная история».

Таллинн / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сказано в поздравительной телеграмме официального белорусского лидера в адрес президента Эстонии Керсти по случаю Дня независимости этого балтийского государства, нак природу отношений двух народов повлияли также «разнообразные хозяйственные и человеческие связи», а также «стремление к построению собственного независимого государства».

По его словам, взаимоотношения в последние годы говорят о «взаимной заинтересованности в дальнейшем углублении отношений в торговой, научно-технической и гуманитарной отраслях».

Лукашенко считает, что Беларусь и Эстония может больше использовать «потенциал сотрудничества в транспортной и логистической сферах, банковском секторе и туризме».

По данным Белстата, в 2019 году товарооборот между Беларусью и Эстонией составил 139 млн 877,9 тыс. долларов, что на 21,6% меньше, чем в 2018 году, в том числе экспорт — 107 млн 635,7 тыс. (-25,1%), импорт — 32 млн 242,2 тыс. (-6,9%). Положительное сальдо составило 75 млн 393,5 тыс. долларов.