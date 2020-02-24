Эксперты МАГАТЭ оценивают комплекс атомной инфраструктуры Беларуси

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 24 февраля приступили к выполнению миссии INIR 3 — третьему этапу оценки комплекса атомной инфраструктуры Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, третий этап миссии, которая продлится до 4 марта, посвящен определению готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации Белорусской атомной электростанции.

«В течение двух недель эксперты будут анализировать инфраструктуру ядерной энергетики Республики Беларусь по всем 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе МАГАТЭ Milestones («Вехи») для стран — новичков в сфере ядерной энергетики, — говорится в сообщении министерства. — Экспертами будут рассматриваться такие направления, как подготовка кадров в сфере ядерной энергетики, управление авариями и готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, работа с общественностью, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиационная безопасность, законодательная база, государственная политика в области ядерной энергетики и другие».

В Минэнерго отметили, что в мероприятиях миссии участвуют сотрудники различных госорганов и организаций, задействованных в реализации национальной ядерной энергетической программы и развитии инфраструктуры ядерной энергетики.

Это представители министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, природных ресурсов и охраны окружающей среды, образования, а также Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук, производственного объединения «Белэнерго» и администрации БелАЭС.

«В ходе мероприятий миссии экспертами МАГАТЭ будет рассмотрен подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, а также будут проведены совещания в формате интервью с белорусскими экспертами по каждому из этих направлений. На основании полученных данных и информации группой экспертов МАГАТЭ будет подготовлен соответствующий отчет по итогам миссии INIR 3», — сообщает пресс-служба министерства.

Первый и второй этапы оценки комплекса атомной инфраструктуры Беларуси (INIR 1-2) состоялись во время миссии МАГАТЭ 18-29 июня 2012 года.

По итогам той миссии эксперты агентства вынесли 17 рекомендаций. Например, они рекомендовали пересмотреть профильное законодательство, поскольку при своей обширности оно не предусматривало решений в области обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Эксперты рекомендовали усилить работу регулирующего органа — департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор), поскольку он, по их мнению, на тот момент не обладал достаточными возможностями для осуществления нормативного контроля и экспертизы лицензии на строительство.

Также члены миссии рекомендовали укрепить нормативно-правовую базу, регулирующую порядок выдачи Госатомнадзором лицензий на деятельность, связанную со строительством и эксплуатацией АЭС.

Вместе с тем эксперты миссии отметили ряд положительных практик, используемых при реализации белорусской ядерно-энергетической программы.

Среди прочего они высоко оценили то, с какой скоростью в национальное законодательство внедряются последние международные стандарты в области радиационной защиты, а также хорошо отозвались о системе подготовки кадров для ядерной отрасли.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.