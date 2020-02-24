В Беларусь прибыла делегация Европарламента

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24 февраля начинается визит в Минск делегации Европейского парламента по связям с Беларусью.

В составе делегации — заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Как сообщила пресс-служба представительства ЕС в Беларуси, цель визита, который продлится до 28 февраля, ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.

В ходе визита запланированы встречи европарламентариев с представителями белорусских властей, политической оппозиции, аналитических центров и гражданского общества, а также студентами.

Помимо Минска Евродепутаты посетят Гродно. Они ознакомятся с ходом реализации двух проектов в Минской и Гродненской областях, финансовую поддержку которых осуществляет Евросоюз.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Европарламент Беларусь-ЕС Персона: Вальдемар Томашевски Карин Карлсбро Пятрас Ауштрявичюс

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