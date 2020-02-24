За январь зарегистрировано больше новых случаев ВИЧ

За январь 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 140 новых случаев ВИЧ-инфекции (1,48 на 100 тысяч населения), сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Это на 2,9% больше, чем в январе прошлого года, когда было выявлено 136 случаев (1,44 на 100 тысяч населения).

За первый месяц в Брестской области зарегистрировано 6 ВИЧ-инфицированных, в Витебской — 7, Гомельской — 40, Гродненской — 8, Минской — 29, Могилевской — 15 и в столице — 35 человек.

Всего в Беларуси на 1 февраля текущего года 22.179 человек имеют ВИЧ-положительный статус. Больше всего зараженных в Гродненской области — 8.249 и в Могилевской — 4.942. В Брестской области 1.653 человека инфицированы ВИЧ, в Витебской — 1.213, в Гомельской — 933, Минской — 3.595, в Минске — 1.594 человека.

За январь 2020 года в общей структуре заболеваемости доля парентерального (внутривенного) пути передачи ВИЧ составила 21,4% (30 человек), доля полового пути передачи ВИЧ — 78,6% (110 человек).

В первый месяц года большинство заразившихся зарегистрировано в возрастной группе от 15 до 49 лет — 121 случай (86,4%), за аналогичный период 2019 года — 118 случаев (86,8%). По отдельным возрастным группам населения за истекший период текущего года случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом:

15-19 лет — 1,4%,

20-29 лет — 12,9%,

30-39 лет — 42,1%,

40-49 лет — 30,0%,

50-59 лет — 9,3%,

60 лет и старше — 4,3%.

За январь 2020 года удельный вес женщин составил — 37,9%, мужчин — 62,1%, за аналогичный период 2019 года: женщин — 33,1%, мужчин — 66,9%.

В стране реализуется подпрограмма пять «Профилактика ВИЧ-инфекции» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы».

Она призвана обеспечить всеобщий доступ к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, профилактику распространения этой инфекции в ключевых группах населения, предупреждение передачи ВИЧ от матери ребенку. Показатель вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери ребенку в течение ряда лет не превышает 2%.

Как отмечают белорусские эпидемиологи, существенный вклад в профилактику ВИЧ-инфекции вносит реализация стратегической цели ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД) «90-90-90», суть которой, чтобы к 2020 году 90% всех зараженных ВИЧ знали свой статус, 90% всех ВИЧ-инфицированных стабильно получали антиретровирусную терапию, а у 90% ВИЧ-положительных людей, получающих терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия. На октябрь 2019 года в Беларуси достигнуты следующие показатели этой стратегической цели ЮНЭЙДС: 82,9% — 80,5% — 75,8%.

В 2019 году Минздрав совместно с ЮНЭЙДС разработал и внедрил новую редакцию информационной стратегии по ВИЧ-инфекции на 2019-2023 годы. Она направлена на преодоление стигмы в отношении ВИЧ-позитивных людей, повышение качества, достоверности и эффективности информационной работы с населением.