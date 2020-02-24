Список расстрелянных в Орше литовцев передан в посольство Литвы
Список с именами и личными данными
Список передал во время встречи с заместителем посла Литвы Астой Андрияускене координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич. Аста Андрияускене поинтересовалась происхождением списка и пообещала передать его Институту истории Литвы и Центру Геноцида.
До ареста эти люди проживали на территории Борисовского, Дубровенского, Крупского, Ушачского и Чашникского районов БССР. Большинство из них были обвинены в шпионаже в пользу Польши и только один —
Все они были реабилитированы. Их дела хранятся в Центральном архиве КГБ и УКГБ по Витебской области.
Данный список — это часть
Этот список также является частью общей открытой базы репрессированных и реабилитированных жителей БССР, которая насчитывает более 60 тысяч имен. Ее можно найти в интернете. Более полный список с именами 180 500 необоснованно репрессированных находится
Кроме того, в архивах КГБ хранится более 235 тысяч дел репрессированных, и только 176 тысяч из них реабилитированы. Доступ к архивным делам КГБ могут получить только родственники при условии, что докажут родство с репрессированными. Еще часть документах о репрессированных может находиться в архивах МВД, но данных о них нет.
Список расстрелянных литовцев был передан в рамках республиканской общественной
Одна из целей кампании — формирование более широкой базы данных репрессированных жителей Советской Белоруссии, создание карты мест захоронений жертв политического террора, помощь потомкам в поиске архивных дел и мест захоронений их предков.
Также кампания ставит перед собой цель добиться открытия базы данных Национального архива.