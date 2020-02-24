Список расстрелянных в Орше литовцев передан в посольство Литвы

Список с именами и личными данными 11 человек литовской национальности , расстрелянных в Орше в 1937-38 годах, передан в посольство Литовской Республики в Беларуси.

Посольство Литвы в Минске. Фото Rokas Dannilevicius

Список передал во время встречи с заместителем посла Литвы Астой Андрияускене координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич. Аста Андрияускене поинтересовалась происхождением списка и пообещала передать его Институту истории Литвы и Центру Геноцида.

До ареста эти люди проживали на территории Борисовского, Дубровенского, Крупского, Ушачского и Чашникского районов БССР. Большинство из них были обвинены в шпионаже в пользу Польши и только один — Шантор Кузьма Эдуардович — был убит как агент литовской разведки.

Все они были реабилитированы. Их дела хранятся в Центральном архиве КГБ и УКГБ по Витебской области.

Данный список — это часть реестра с именами 1755 человек (на 23.02.2020), расстрелянных в Орше. Его передал оршанской инициативе российский проект «Открытый список». Помимо литовцев индекс содержит имена 1141 белоруса, 505 поляков, 40 евреев, 24 русских, 15 латышей, а также нескольких украинцев, немцев и одного грека.

Этот список также является частью общей открытой базы репрессированных и реабилитированных жителей БССР, которая насчитывает более 60 тысяч имен. Ее можно найти в интернете. Более полный список с именами 180 500 необоснованно репрессированных находится в базе данных Национального архива Республики Беларусь, однако с недавнего времени Нацархив закрыл доступ к этой базе.

Кроме того, в архивах КГБ хранится более 235 тысяч дел репрессированных, и только 176 тысяч из них реабилитированы. Доступ к архивным делам КГБ могут получить только родственники при условии, что докажут родство с репрессированными. Еще часть документах о репрессированных может находиться в архивах МВД, но данных о них нет.

Список расстрелянных литовцев был передан в рамках республиканской общественной кампании «Забітыя, але не забытыя» , которая стартовала в январе этого года и объединила инициативы Орши, Витебска, Гомеля, Могилева и Минска, занимающиеся сохранением памяти о репрессиях.

Одна из целей кампании — формирование более широкой базы данных репрессированных жителей Советской Белоруссии, создание карты мест захоронений жертв политического террора, помощь потомкам в поиске архивных дел и мест захоронений их предков.

Также кампания ставит перед собой цель добиться открытия базы данных Национального архива.