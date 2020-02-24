Фотофакт. Под Лидой «Ровер» не разъехался с «ДАФом» — фура перевернулась

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась фура, случилось накануне утром в Лидском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 61-м километре трассы М11 Слоним — Лида — граница Литвы в деревне Пески.

По предварительным данным, 27-летний водитель легкового «Ровера» не справился с управлением, выскочил на встречку, где по касательной столкнулся с фурой «ДАФ».

От удара оба авто выбросило в кюветы, при этом тягач повредил ограждения одного из домов.

Водители серьезно не пострадали. Перевозимые из Литвы в Украину в полуприцепе морепродукты оказались на земле, отметили в ГАИ.
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Тэги: ДТП Город: Лида

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